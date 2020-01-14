В Томской области открыты все автомобильные зимники и ледовые переправы

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:50:07+03:00

Переправы и зимники в течение нескольких месяцев выручают сибиряков в труднодоступных местностях. Фото: из открытых источников

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На сегодняшний день действуют все 19 региональных ледовых переправ общей протяженностью 11 километров, сообщила пресс-служба обладминистрации. Кроме того, в пяти районах Томской области – Парабельском, Каргасокском, Кривошеинском, Александровском и Колпашевском – открыты девять региональных автозимников общей протяженностью 455 километров.

Одной из последних была открыта ледовая переправа протяженностью 312 метров через реку Чулым на автодороге Куяновская Гарь – Центрополигон в Тегульдетском районе. Она рассчитана на движение автотранспорта массой не более четырех тонн.

Начальник областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрий Баев подчеркнул: «Грузоподъемность на ледовых переправах устанавливается в зависимости от несущей способности льда. При передвижении по ним необходимо строго руководствоваться дорожными знаками, а также установленными ограничениями скорости и тоннажа».

В частности, транспортная нагрузка на ледовых переправах через реку Парабель у села Павлово (Каргасокский район) установлена до 15 тонн; через реку Обь у города Колпашево – до 7 тонн; через реку Парабель (Парабельский район) – до 10 тонн; через реку Обь у села Могочино (Молчановский район) – до 4 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU