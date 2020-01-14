Томичи могут предложить вариант талисмана Всероссийской переписи населения

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:47:50+03:00

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

14 января начался прием работ для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Им может стать любой объект: человек, животное, растение, предмет и др. Например, талисманом предыдущей переписи был веселый мальчуган в футболке с эмблемой ВПН-2010. «Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную символику ВПН-2020», – сказано в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет размещаться на информационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в Интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий. Автор победившей работы получит денежный приз – 60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 12 часов по московскому времени). В нем могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет.

Предварительно необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ВПН-2020 (www.strana2020.ru), заполнить специальную форму и указать ссылку на конкурсную работу. Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram и отмечают их активной ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. При этом аккаунт участника конкурса в Instagram должен быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или.jpeg. Один участник может представить не более трех работ.

Победитель конкурса будет определен в два этапа: общедоступным голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в которое войдут профессиональные художники и дизайнеры, представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», а также организаторы конкурса.

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-2020. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля на сайтах ВПН-2020 и «Комсомольской правды», а также на официальных страницах переписи в соцсетях. Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на почту: talisman@strana2020.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU