2020-01-14T08:54:57+03:00
Общество

В Томске обнаружена незаконная точка продажи снюса на Каштаке

Там местный житель реализовывал никотиносодержащие изделия
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Снюс в последнее время стал очень популярен у подростковСнюс в последнее время стал очень популярен у подростковФото: из открытых источников
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В конце года районные администрации провели несколько рейдов по местам продажи снюсов. В частности, было проверено 10 табачных киосков, однако, снюсом там не торгуют. А вот информация о том, что в жилом доме на ул. Смирнова продают снюс, подтвердилась. Гражданин организовал у себя на дому точку продаж без чьего-либо ведома. По данному факту были направлены письма в ОМВД России и в Инспекцию ФНС.

Как сообщает пресс-служба мэрии, члены комиссии выявили попытку покупки снюса несовершеннолетним. Подростки зашли в киоск и попросили у продавца товар. В ходе беседы выяснилось, что это студенты коммунально-строительного техникума.

Для того, чтобы не допустить продажи снюса детям, администрации районов по поручению мэра заключают с предпринимателями, торгующими табачными изделиями, соглашения о сотрудничестве. Планируется заключение подобных соглашений с представителями крупных торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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