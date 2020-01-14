2020-01-14T08:40:14+03:00
Дом. Семья

В Томске можно будет взять под патронат редчайшие растения Ботанического сада

Это значительно облегчит финансовое содержание ценных экземпляров
Антонина Ленская
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Фото: пресс-служба Томского государственного университета.Фото: пресс-служба Томского государственного университета.Фото: из открытых источников
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Сибирский ботанический сад Томского госуниверситета (СибБС) накануне своего 140-летия запускает несколько проектов совместно с Эндаумент-фондом ТГУ. Для их реализации объявлен целевой сбор, а доход от благотворительных взносов планируется потратить на поддержание коллекций. Меценаты могут стать «опекунами» редчайших растений, привезенных в Томск из разных уголков планеты.

– Идея заключается в том, что меценат может взять под патронат редкий объект из нашей коллекции, например, самую высокую или самую старую пальму в оранжерее, которые держат первенство среди всех ботанических садов России, – поясняет директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. – Практика патроната развита во многих зоопарках и странах мира, хотя для ботанических садов она пока является новой. На самом деле под опеку можно взять не только животное, но и редкие растительные экспонаты и даже собрания, скажем, коллекцию орхидей, кактусов, азалий или каменистый сад.

Если инициатива Ботанического сада найдет отклик у благотворителей, это значительно облегчит содержание ценных растений, которое является весьма затратным. Например, чтобы поддерживать в порядке самые высокие пальмы (производить обрезку старых листьев), приходится нанимать высотников. Проценты от вложений в Эндаумент-фонд также пойдут на приобретение специализированных удобрений и новых экспонатов растений, которые, как правило, привозятся из других стран.

Стать меценатом может любой желающий, внесший даже небольшую сумму. Для этого нужно пройти по ссылке: fond.tsu.ru и выбрать проект «Поддержка 140-летия Сибирского ботанического сада». Все благотворители вносятся в книгу жертвователей.

Для справки: СибБС – первый и в течение долгого времени крупнейший ботанический сад за Уралом. Одним из его основателей является русский ботаник, флорист и педагог Порфирий Никитич Крылов. Сейчас площадь Ботсада составляет 117 гектаров, его растительные фонды насчитывают около 9 500 видов, форм и сортов (из них более 4 000 тропических и субтропических растений располагаются в оранжереях).

Фото: пресс-служба Томского государственного университета. Фото: из открытых источников

Фото: пресс-служба Томского государственного университета.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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