В Томске трехлетний ребенок проглотил 31 магнитный шарик

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:30:45+03:00

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В томской больнице скорой медпомощи №2 спасли жизнь малышу. Врачи извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик, сообщили в телеграм-канале облздрава «Область здоровья».

Родители заметили у ребенка боли в животе и обратились к врачам. Как выяснилось, один шарик успел проникнуть в кишечник и в течение нескольких часов был соединен с другими шариками, которые находились в желудке. В результате этого могла возникнуть перфорация с серьезным перитонитом и более сложным хирургическим вмешательством.

«Хирурги больницы скорой медицинской помощи №2 с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик», – говорится в сообщении.

«За последние четыре года таких случаев у нас было более 10… Нередко дети проглатывают несколько десятков таких магнитов. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом...

Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят, как после прострелов пулями», – уточнил главный врач больницы Андрей Караваев.

По данным канала, дети часто глотают неодимовые шарики, из которых состоят магнитные игрушки, – они яркие, блестящие, разноцветные. Это может вызвать серьезные последствия для здоровья: два и более проглоченных шарика вступают в реакцию между собой и сдавливают различные отделы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Чаще всего такие "слипания" вызывают язву стенки желудочно-кишечного тракта с перфорацией. В томской больнице скорой медпомощи №2 был случай, когда, казалось бы, взрослый, 12-летний ребенок проглотил 87 таких шариков.

фото: телеграм-канал облздрава «Область здоровья».Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU