2020-01-14T07:47:31+03:00
75 лет Великой Победы

Томич, ветеран Великой Отечественной Войны отмечает свой 100-летний юбилей

Он воевал в 108-м стрелковом полку, участвовал в освобождении Каховки и Новороссийска
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Виталий Тимофеевич родился в одном из сел Шегарского района.Виталий Тимофеевич родился в одном из сел Шегарского района.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 14 января, 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной Войны Виталию Чигулину. Виталий Тимофеевич родился в одном из сел Шегарского района Томской области. С 1938 года работал в Томском техническом участке, (п. Самусь), а затем был призван в армию, на Дальний Восток, там его и застала война.

Воевал в 108-м стрелковом полку 2–го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Каховки и Новороссийска.

Виталий Тимофеевич воспоминает: «Запомнилась страшная картина, как мы переправлялись через реку Вислу в Польше под открытым огнём. Очень много погибло солдат под шквальным огнём противника. Но перейти через реку нужно было любой ценой, и река стала красной от пролитой крови и кипела от взрывов. А было нашим солдатам по 20- 22 года».

В сентябре 1942 года был тяжело ранен, попал под выстрел немецкого снайпера.

С тех пор он остался инвалидом, у него прострелено лёгкое и пробито сухожилие, проходил долгое лечение в госпитале, затем в звании сержанта, по состоянию здоровья, был комиссован.

Награжден юбилейными медалями, а также медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне» и медалью «Ветеран труда». Виталий Тимофеевич с женой вырастили и воспитали восемь детей, и сегодня у него 20 внуков, 24 правнука, 3 праправнука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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