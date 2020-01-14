2020-01-14T07:24:15+03:00
Экономика

730 кило санкционной продукции уничтожено в Томской области в прошлом году

Управление Россельхознадзора по региону огласило итоги своей работы
Антонина Ленская
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Запрещенная к ввозу в Россию плодоовощная продукция подлежит изъятию и уничтожению.Запрещенная к ввозу в Россию плодоовощная продукция подлежит изъятию и уничтожению.Фото: из открытых источников
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В Управлении Россельхознадзора по Томской области подвели предварительные итоги работы за 2019 год, сообщает пресс-служба ведомства. Так, в сфере карантина растений проведено 308 контрольно-надзорных мероприятий, 3 048 досмотров, осмотров и обследований. В результате установлено 622 нарушения, возбуждено 723 административных дела, выдано 288 предписаний, 70 дел направлено мировым судьям. Штрафов наложено на сумму свыше 1,16 млн руб., взыскано около 1,08 млн руб. Было изъято и уничтожено 730 килограммов запрещенной к ввозу продукции.

В сфере качества зерна и продуктов его переработки проведено 251 контрольно-надзорное мероприятие. Специалисты проинспектировали 215,73 тыс. тонн зерновой продукции, на экспорт отгружено 10,02 тыс. тонн (в 2018 году – 15,15 тыс.). Впервые из Томской области лен был отправлен в Латвию, Чехию и Беларусь, горох – в Латвию, рапс – в Беларусь.

В сфере семеноводства проведено 187 контрольно-надзорных мероприятий. В частности, в торговой сети, на сезонных рынках, в местах торговли посадочным материалом было организовано 185 рейдов, в результате выявлено 184 нарушения. Выведено из торгового оборота 1,8 тыс. упаковок семян, 1 361 единица посадочного материала, 60 кг лука-севка.

При осуществлении надзора на Государственной границе РФ и транспорте проведен досмотр 1 537 партий поднадзорных грузов общим весом более 60 тыс. тонн. В числе импортных товаров ввезены одна партия племенного крупного рогатого скота из Дании (56 голов), а также 89 партий инкубационных яиц из Португалии (20,1 млн штук).

На экспорт в Монголию оформлено 44 партии (2 615 тонн) отрубей кормовых, 7 партий (83 тонны) мороженого и 38 партий (652 тонны) свинины. Томское мороженое также отправилось в Узбекистан (4,8 тонны) и Китай (16,7 тонны). В КНР оформлен вывоз 48 партий (1 176 тонны) мяса птицы и субпродуктов, в страны СНГ и дальнее зарубежье вывезено 162 голов домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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