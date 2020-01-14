В Томске открыт офис государственного природного заповедника «Васюганский»

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:21:42+03:00

Большое Васюганское болото – природный феномен, не имеющий аналогов в мире. Фото: из открытых источников

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Администрация государственного природного заповедника «Васюганский» официально открыта в Томске. Новую федеральную структуру учредило Министерство природных ресурсов России. На должность директора учреждения назначена Ольга Антошкина, которая более 20 лет отдала работе по его организации. Ранее она занимала различные должности в ОГБУ «Облохотуправление» и «Облкомприрода».

– Наши приоритетные задачи – сохранение природных комплексов и объектов, проведение научных исследований, а также государственный экологический мониторинг. Большую работу планируем в части экологического просвещения населения и развития внутреннего туризма. Однако перед этим предстоит решить вопросы по охране территории заповедника и формированию его штата. Госзадание на текущий год мы получим до конца января, – пояснила Ольга Антошкина.

Государственный природный заповедник «Васюганский» учрежден постановлением правительства РФ 16 декабря 2017 года.

Он занимает 614,8 тыс. гектаров в Бакчарском районе Томской области (362 514 га) и в Северном и Убинском районах Новосибирской области (252 289 га).

Большое Васюганское болото, расположенное в центральной части Обь-Иртышского междуречья в пределах Васюганской равнины, включено в предварительный список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Как ранее сообщалось, статус заповедника позволит включить его в основной список.

Знаменитое на весь мир болото аккумулирует в год от 3 до 10 млн тонн углекислого газа и продуцирует 1,4-4 млн тонн кислорода, является хранилищем 400 кубических километров пресной воды и истоком более 20 рек бассейна Оби и Иртыша.

На особо охраняемой территории насчитывается 123 вида сосудистых растений, 26 видов редких и исчезающих видов растений, из них два занесено в Красную книгу России. В Красные книги разного уровня включен 41 вид животных.

ИСТОЧНИК KP.RU