Томскую карандашную фабрику потребовали признать банкротом

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:16:26+03:00

Сибирская карандашная фабрика – единственная, кто изготавливала карандаши из кедра Фото: из открытых источников

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Новосибирская компания ООО «Сити-пресс» обратилась в арбитражный суд с иском о признании банкротом томского предприятия ООО «Сибирская карандашная фабрика».

Сумма иска составила 500 тысяч рублей. В 2019 году «Сити-пресс» взыскал с карандашной фабрики долг по договору на изготовление полиграфической продукции, заключенному в 2017 году.

Таким образом, «Сибирская Карандашная Фабрика» прекратила свою работу. Собственник продал территорию завода, а все оборудование вывез в Москву. Также сообщается о том, что сотрудники на Новый год остались без заработной платы.

Бывшие работники фабрики обратились в прокуратуру Ленинского района. В свою очередь, прокуратура передала информацию в Следственное Управление Следственного Комитета по Томской области для возбуждения уголовного дела, а также предложили сотрудникам обратиться в суд.

Справка «КП»:

Сибирская карандашная фабрика – единственный в России и странах СНГ действующий производитель карандашей и карандашной дощечки из древесины сибирского кедра.

Фабрика работает с 1934 года, производит 12 млн карандашей в месяц. Владельцы компании: московское ООО «Диктат» (74,9%) и чешское АО «КОH-I-NOOR Hardmuth A.S.» (25,1%). Выручка в 2018 году – 59,4 млн руб., чистая прибыль – 324 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU