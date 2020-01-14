Жителей Томской области приглашают к участию в проекте «Лица Победы»

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:47:43+03:00

В «народной экспозиции» участники проекта могут найти портреты своих предков. Фото: из открытых источников

Материалы из семейных архивов можно сохранить в историческом депозитарии

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В Музее Победы в Москве создается всенародный исторический депозитарий «Лица Победы». Он содержит фотографии и воспоминания о людях фронтового поколения, которые в годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в Победу. Жители Томской области также могут принять участие в проекте.

Для этого необходимо передать в исторический депозитарий «Лица Победы» материалы – фотографии из семейного архива и историю о родственнике. Сделать это можно через сайт музея или мобильное приложение «Лица Победы», по почте (121170, Москва, ул. Братьев Фонченко, 10) либо при личном визите в музей (Москва, метро «Парк Победы», пл. Победы, 3). Все переданные материалы проходят предварительную модернизацию. В мультимедийную экспозицию истории участников проекта поступают в течение месяца.

Всенародный исторический депозитарий – это более 150 миллионов фото и текстовых документов.

В Музее Победы создана «народная экспозиция», в которой участники проекта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам.

Проект «Лица Победы» имеет международный статус: граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм.

ИСТОЧНИК KP.RU