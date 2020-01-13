2020-01-13T14:00:37+03:00
Недвижимость

«Спецавтохозяйство г. Томска» просит не парковаться возле контейнерных площадок

Автомобили затрудняют работу мусоровозов, предупреждает региональный оператор
Антонина Ленская
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Чтобы уберечь личное авто, лучше парковаться подальше от контейнерных площадок.Чтобы уберечь личное авто, лучше парковаться подальше от контейнерных площадок.Фото: из открытых источников
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Региональный оператор «Спецавтохозяйство г. Томска» вновь обращается к томичам с просьбой не парковать автомобили вблизи контейнерных площадок по сбору твердых бытовых отходов.

Это сильно затрудняет работу мусоровозов, говорит представитель компании Михаил Курилов: «Спецтехника регионального оператора при погрузке бытовых отходов может повредить личный транспорт, если он припаркован возле контейнерных площадок. Особенно непросто осуществлять погрузку крупногабаритного мусора водителям ломовозов, которым необходимо еще и управлять манипуляторами».

Он добавил, что ежедневно в УМП «Спецавтохозяйство» на линию выходят два перевозчика крупногабаритного мусора грузоподъемностью 11 тонн с объемом кузова 30 кубометров. Особая конструкция шасси и использование материалов повышенной прочности позволяют ломовозам перевозить тяжелые грузы, а наличие манипуляторного устройства с гидравлическим приводом дает возможность автономно проводить погрузку и разгрузку материалов.

Напомним, что по результатам конкурсных процедур УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» признано победителем отбора регионального оператора по обращению с ТБО в 7-й зоне деятельности, включающей город Томск и Томский район. Вывоз крупногабаритных отходов производится с каждой площадки еженедельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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