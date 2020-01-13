Томская область направит на национальный дорожный проект более трех миллиардов

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:58:14+03:00

В 2019 году в рамках нацпроекта Томская область отремонтировала 138 километров улично-дорожной сети. Фото: из открытых источников

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Томская область в 2020 году планирует отремонтировать 28 объектов общей протяженностью более 146 километров, направив на эти цели 3 млрд руб.

Как сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, при формировании списка дорог приоритет отдан центральным транспортным магистралям, в том числе ведущим к социально значимым объектам и задействованным в движении общественного и транзитного транспорта. Также в перечень вошли объекты, которые жители отметили на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Кроме того, в начавшемся году в рамках дорожного нацпроекта завершится строительство подъезда к терминалу аэропорта «Богашево». На окончание строительства бесплатной 226-местной парковки из федерального бюджета выделено 330 млн руб.

В 2019 году Томская область вошла в число регионов-лидеров по заключению контрактов, старту дорожно-ремонтной кампании и завершению годового плана нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «При этом нам удалось перевыполнить план, отремонтировав 23 объекта вместо 20-ти благодаря сэкономленным на торгах средствам, – добавил вице-губернатор. – За слаженную командную работу и высокие результаты наш регион получил диплом министра транспорта и дополнительные средства: 52,7 млн руб. на 2019 год и 330 млн – на 2020-й».

ИСТОЧНИК KP.RU