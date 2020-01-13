2020-01-13T13:58:14+03:00
Недвижимость

Томская область направит на национальный дорожный проект более трех миллиардов

В 2020 году приоритет отдан центральным транспортным магистралям
Антонина Ленская
Поделиться:
В 2019 году в рамках нацпроекта Томская область отремонтировала 138 километров улично-дорожной сети.В 2019 году в рамках нацпроекта Томская область отремонтировала 138 километров улично-дорожной сети.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Томская область в 2020 году планирует отремонтировать 28 объектов общей протяженностью более 146 километров, направив на эти цели 3 млрд руб.

Как сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, при формировании списка дорог приоритет отдан центральным транспортным магистралям, в том числе ведущим к социально значимым объектам и задействованным в движении общественного и транзитного транспорта. Также в перечень вошли объекты, которые жители отметили на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Кроме того, в начавшемся году в рамках дорожного нацпроекта завершится строительство подъезда к терминалу аэропорта «Богашево». На окончание строительства бесплатной 226-местной парковки из федерального бюджета выделено 330 млн руб.

В 2019 году Томская область вошла в число регионов-лидеров по заключению контрактов, старту дорожно-ремонтной кампании и завершению годового плана нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «При этом нам удалось перевыполнить план, отремонтировав 23 объекта вместо 20-ти благодаря сэкономленным на торгах средствам, – добавил вице-губернатор. – За слаженную командную работу и высокие результаты наш регион получил диплом министра транспорта и дополнительные средства: 52,7 млн руб. на 2019 год и 330 млн – на 2020-й».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске обнаружена незаконная точка продажи снюса на Каштаке
В Томске можно будет взять под патронат редчайшие растения Ботанического сада
В Томске трехлетний ребенок проглотил 31 магнитный шарик
Томич, ветеран Великой Отечественной Войны отмечает свой 100-летний юбилей
730 кило санкционной продукции уничтожено в Томской области в прошлом году
В Томске открыт офис государственного природного заповедника «Васюганский»
Томскую карандашную фабрику потребовали признать банкротом
Жителей Томской области приглашают к участию в проекте «Лица Победы»
«Спецавтохозяйство г. Томска» просит не парковаться возле контейнерных площадок
Томская область направит на национальный дорожный проект более трех миллиардов
Губернатор Томской области назначил нового начальника департамента по инновациям и предпринимательству
Томских зрителей приглашают на гала-концерт фестиваля «Рождественская сказка»
Томский губернатор объявил 2020-й Годом рабочих профессий в регионе
Женщина и двое детей пострадали в аварии под Томском на асиновской трассе
Компьютер и три сотовых телефона вынесли у томички из квартиры
За отказ платить алименты житель Томской области отправился за решетку на 8 месяцев
Объявлен сбор вещей для погорельцев из томского села
Томичи заняли первое место по количество медалей на соревнованиях по фристайлу
Колледжи Томской области создают цифровую образовательную среду
Бездомных томичей накормили горячим обедом в Рождество
Томских маршрутчиков будут штрафовать за отсутствие системы безналичного расчета
Кража в офисе: жительница Томской области утащила с работы 21 тысячу рублей