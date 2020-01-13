2020-01-13T13:55:48+03:00
Общество

Губернатор Томской области назначил нового начальника департамента по инновациям и предпринимательству

Сегодня Оксана Быстрицкая приступила к своим новым обязанностям
Антонина Ленская
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Фото: Официальный сайт Томского района.Фото: Официальный сайт Томского района.Фото: из открытых источников
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Губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента по инновационной и предпринимательской деятельности Томской области Оксану Быстрицкую. Последние восемь лет она занимала должность заместителя главы Томского района по экономической политике и муниципальным ресурсам.

Оксана Николаевна родилась в селе Бакчар, в 1996 году окончила ТГУ по направлению «юриспруденция», а в 2010-м – с отличием Сибирскую академию государственной службы. После окончания университета работала юрисконсультом на предприятиях Бакчара и Томска. С 2001-го – в администрации Томского района, где прошла путь от специалиста первой категории управления финансов до заместителя главы.

– Томская область входит в число главных инновационных регионов России, – отметил губернатор Сергей Жвачкин. – Власть, бизнес и научно-образовательный комплекс многое сделали, чтобы построить в сердце Сибири новую высокотехнологичную экономику. Но сделать предстоит еще больше.

Большое поле для приложения сил – поддержка малого и среднего бизнеса. Национальный проект предусматривает разные ее формы, в том числе в сельской кооперации. Рассчитываю, что опыт Оксаны Быстрицкой позволит «приземлить» большие проекты так, чтобы эффект почувствовали на местах.

Оксана Быстрицкая приступила к новым обязанностям сегодня, 13 января, сообщила пресс-служба обладминистрации. Напомним, что ранее занимавший пост начальника департамента Александр Осадченко оставил его 31 августа 2019 года по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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