2020-01-13T10:46:48+03:00
Звезды

Томских зрителей приглашают на гала-концерт фестиваля «Рождественская сказка»

В нем примут участие певцы, танцоры и артисты в возрасте от 7 до 18 лет
Антонина Ленская
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Гала-концерт станет итогом творческих конкурсов, организованных при поддержке городского департамента образования.Гала-концерт станет итогом творческих конкурсов, организованных при поддержке городского департамента образования.Фото: из открытых источников
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Завтра, 14 января, в 16 часов в концертном зале областного Дома союзов (пр. Ленина, 55) состоится гала-концерт открытого фестиваля-конкурса «Рождественская сказка».

Городской фестиваль-конкурс творчества детей и молодежи стартовал в декабре 2019 года. Его организаторы – департамент образования администрации Томска и Дом детства и юношества «Факел» – ставят целью реализацию творческого потенциала юных томичей, популяризацию различных видов и направлений творческой деятельности.

В рамках фестиваля прошли конкурс вокального мастерства «Рождественские колокольчики», конкурс хореографических коллективов «Новый год шагает по планете» и конкурс творческих коллективов «Дед Мороз и компания». В них приняли участие творческие коллективы из муниципальных образовательных учреждений (вокальные и танцевальные ансамбли, солисты, детские театры, цирковые студии, шоу-группы).

В заключительном гала-концерте выступят около 70 участников в возрасте от 7 до 18 лет – это солисты и творческие коллективы, ставшие победителями и призерами конкурсов в разных номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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