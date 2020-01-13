Томский губернатор объявил 2020-й Годом рабочих профессий в регионе

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:44:10+03:00

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Губернатор Сергей Жвачкин объявил Год рабочих профессий в Томской области. «В 2020 году система профессионального образования региона отмечает 80, но в последние несколько лет она обретает «второе дыхание», – подчеркнул глава региона, комментируя свое решение. – С помощью государственных и частных инвестиций, благодаря новой политике в этой сфере мы успешно возвращаем престиж рабочих профессий. Главное доказательство этому – небывалые конкурсы в колледжи и техникумы. Год рабочих профессий должен привлечь дополнительное внимание власти, бизнеса и общества к этой сфере».

Разработать мероприятия Года рабочих профессий губернатор поручил рабочей группе во главе со своим заместителем по научно-образовательному комплексу Людмилой Огородовой. В юбилейный для системы профобразования год трем десяткам томских колледжей и техникумов предстоит усилить подготовку участников движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills),

внедрить модель наставничества со стороны работодателей, продолжить взаимодействие с реальным сектором экономики.

– У системы профессионального образования одна главная задача – готовить высококвалифицированных рабочих под потребности производства. Мы в Томской области эту задачу решаем, помогая молодежи найти себя в настоящем деле, строить карьеру и жизнь, – заявил Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU