Женщина и двое детей пострадали в аварии под Томском на асиновской трассе

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:40:48+03:00

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

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Происшествие случилось 4 января около 14 часов 45 минут. По данным УМВД по Томской области, женщина 1969 года рождения, водитель автомобиля HONDA FIT, не справилась с управлением.

Ее машина двигалась по дороге Томск-Мариинск со стороны Асино в сторону Томска. На 40-ом километре трассы она выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем LIFAN X60 под управлением мужчины 1963 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два несовершеннолетних пассажира «Хонды» и пассажирка «Лифана» 1961 года рождения.

Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422.

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU