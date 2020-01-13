2020-01-13T10:12:34+03:00
Происшествия

Компьютер и три сотовых телефона вынесли у томички из квартиры

Вор смог подобрать ключ и похитил ценное
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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В дежурную часть по Кировскому району Томска поступило сообщение от местной жительницы. Из ее квартиры, расположенной на улице Московский тракт, похитили имущество.

В ходе розыска полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель города Томска, 1981 года рождения.

По предварительным данным, мужчина проник в квартиру путем подбора ключа и похитил компьютер и три сотовых телефона. Общая сумма ущерба составила около 8 000 рублей.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 158 УКРФ «Кража». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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