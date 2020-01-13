Компьютер и три сотовых телефона вынесли у томички из квартиры
В дежурную часть по Кировскому району Томска поступило сообщение от местной жительницы. Из ее квартиры, расположенной на улице Московский тракт, похитили имущество.
В ходе розыска полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель города Томска, 1981 года рождения.
По предварительным данным, мужчина проник в квартиру путем подбора ключа и похитил компьютер и три сотовых телефона. Общая сумма ущерба составила около 8 000 рублей.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 158 УКРФ «Кража». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU