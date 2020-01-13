За отказ платить алименты житель Томской области отправился за решетку на 8 месяцев

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:06:02+03:00

На нерадивого отца не нашлось иных мер воздействия Фото: из открытых источников

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Уголовное наказание в виде реального лишения свободы получил житель села Парабель, задолжавший по алиментам более 1,5 млн. рублей на содержание детей.

Как сообщили в УФССП по Томской области, являясь трудоспособным, мужчина не предпринимал мер к официальному трудоустройству, не состоял на учете в Центре занятости населения. Нерадивого отца привлекали к административной, а затем трижды и к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Не помогло и назначение исправительных работ, условный срок и трехмесячный реальный срок заключения.

В результате сотрудники отдела судебных приставов завели еще одно уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Учитывая, что гражданин неоднократно судим, склонен к употреблению алкоголя, социально полезных занятий не имеет, его приговорили к лишению свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU