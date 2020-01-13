Объявлен сбор вещей для погорельцев из томского села

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:50:02+03:00

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В селе Дзержинское под Томском 11 января произошел крупный пожар. В двухэтажном жилом доме обгорели стены. Огнем поврежден крытый двор с баней, стайкой и дровяником.

Жители дома остались без крова: сгорело все, скотина, вещи, документы. В помощь пострадавшим объявлен сбор. Нужны вещи мужские, размер от 50 до 54, размер обуви 40 и 42.

В доме проживали три человека. Узнать, какая еще требуется помощь и вещи, можно по телефону 8-999-618-97-21 (Мария).

фото: Мария ЧиняеваФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU