Томичи заняли первое место по количество медалей на соревнованиях по фристайлу
В Чусовом закончились Всероссийские соревнования по фристайлу. Спортсмены нашего региона оказались лучшими в трёх дисциплинах : ски-кросс, могул, парный могул!
Согласно статистике неофициального медального зачёта соревнований, томичи уверенно занимают первое место: 1. Томская область (14 медалей, из них 4 золотых + 5 серебряных + 5 бронзовых) 2. Санкт - Петербург ( 7 = 4 + 2 + 1) 3. Пермский край (12 = 2 + 4 + 6)
Добавим, что данные старты являются первым этапом отбора к Всероссийской Спартакиаде учащихся, которая пройдёт в городе Красноярск в феврале.
Отдельно хочется отметить наших земляков: Маргариту Вавилину (золото), Кирилла Тюменцева (золото), Мансура Рафикова (серебро), Алису Брюханову (бронза), Милану Карабатову (бронза), Арсения Мельникова (бронза).
ИСТОЧНИК KP.RU