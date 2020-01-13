Томичи заняли первое место по количество медалей на соревнованиях по фристайлу

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:39:53+03:00

Данные старты являются первым этапом отбора к Всероссийской Спартакиаде Фото: из открытых источников

Наши спортсмены сильнейшие в ски-кроссе и могуле

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В Чусовом закончились Всероссийские соревнования по фристайлу. Спортсмены нашего региона оказались лучшими в трёх дисциплинах : ски-кросс, могул, парный могул!

Согласно статистике неофициального медального зачёта соревнований, томичи уверенно занимают первое место: 1. Томская область (14 медалей, из них 4 золотых + 5 серебряных + 5 бронзовых) 2. Санкт - Петербург ( 7 = 4 + 2 + 1) 3. Пермский край (12 = 2 + 4 + 6)

Добавим, что данные старты являются первым этапом отбора к Всероссийской Спартакиаде учащихся, которая пройдёт в городе Красноярск в феврале.

Отдельно хочется отметить наших земляков: Маргариту Вавилину (золото), Кирилла Тюменцева (золото), Мансура Рафикова (серебро), Алису Брюханову (бронза), Милану Карабатову (бронза), Арсения Мельникова (бронза).

ИСТОЧНИК KP.RU