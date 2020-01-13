2020-01-13T07:22:59+03:00
Общество

Колледжи Томской области создают цифровую образовательную среду

На обновление инфраструктуры из федерального и областного бюджетов выделено более 20 млн рублей
Антонина Ленская
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Цифровое оборудование получат колледжи в областном центре и районах.Цифровое оборудование получат колледжи в областном центре и районах.Фото: из открытых источников
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В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» в семи учреждениях профобразования Томской области будет создана цифровая образовательная среда. На обновление инфраструктуры колледжей из федерального и регионального бюджетов выделено 20,4 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Цифровое оборудование появится в Томске в педагогическом, базовом медицинском и аграрном колледжах, а также в северском промышленном колледже. Кроме того, планируется оборудовать филиалы Томского базового медколледжа (город Колпашево и село Первомайское) и филиал Томского аграрного колледжа (село Подгорное).

Новые лаборатории будут оснащены современным компьютерным и мультимедийным оборудованием, ноутбуками с возможностью подключения к федеральной информационно-сервисной платформе, на которой студенты смогут формировать свой цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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