Бездомных томичей накормили горячим обедом в Рождество
На трапезу пришло около 40 человек
Фото: Пресс-служба Томской епархии.Фото: из открытых источников
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В Центре социальной адаптации Томска накануне Рождества прошла акция «Горячий обед». Ее провели социальные работники и волонтеры Томской епархии.На трапезу, приуроченную к празднику, пришло около 40 человек. Повара храма св. блгв. князя Александра Невского приготовили рассольник и макароны по-флотски.
Также бездомных угощали ароматным чаем, сладкой выпечкой и конфетами. В завершении трапезы по доброй традиции пришедшим людям подарили рождественскую звёздочку с цитатой из Священного Писания и сладкий подарок, переданный благотворителем.
ИСТОЧНИК KP.RU