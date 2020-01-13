Бездомных томичей накормили горячим обедом в Рождество

13 Янв. 2020 2020-01-13T05:13:44+03:00

На трапезу пришло около 40 человек

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В Центре социальной адаптации Томска накануне Рождества прошла акция «Горячий обед». Ее провели социальные работники и волонтеры Томской епархии.На трапезу, приуроченную к празднику, пришло около 40 человек. Повара храма св. блгв. князя Александра Невского приготовили рассольник и макароны по-флотски.

Также бездомных угощали ароматным чаем, сладкой выпечкой и конфетами. В завершении трапезы по доброй традиции пришедшим людям подарили рождественскую звёздочку с цитатой из Священного Писания и сладкий подарок, переданный благотворителем.

ИСТОЧНИК KP.RU