2020-01-13T05:06:01+03:00
Авто

Томских маршрутчиков будут штрафовать за отсутствие системы безналичного расчета

Минимум - на 1000 рублей за такое нарушение
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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О нарушениях томичи могут сообщать в Центр пассажирских перевозокО нарушениях томичи могут сообщать в Центр пассажирских перевозокФото: из открытых источников
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С понедельника за неработающее оборудование или его отсутствие в салонах автобусов перевозчики будут наказываться штрафами от 1 тысячи рублей. Администрация Томска примет такие меры за нарушение условий муниципального контракта.

- Мы разработали механизм, как доказать факт нарушения. Специалист будет в качестве пассажира садиться в автобус, проезжать 2-3 остановки и рассчитываться картой… Если системы нет или она не работает, это будет задокументировано и передано в департамент (городского хозяйства). Будем применять штрафные санкции к перевозчикам, – сказал Денис Равинский, рукводитель Центра пассажирских перевозок, уточнив, что минимальный штраф – 1 тысяча рублей.

Отметим, что наличие такого оборудования, как одного из требования нового муниципального контракта, контролируют инспекторы Центра организации и контроля пассажироперевозок. Диспетчеры единой диспетчерской службы ежедневно обрабатывают обращения томичей о работе «безнала».

Так, с начала месяца с такими вопросами обратились 22 горожанина.

- Информацию о перевозчиках, в автобусах которых система безналичного расчета не начала действовать с 1 января 2020 года, мы передали в департамент городского хозяйства для принятия соответствующих мер, т.к. это условие муниципального контракта не было исполнено, - добавил Денис Равинский.

По информации перевозчиков, почти 90% маршрутных автобусов Томска оснащены системой безналичной оплаты проезда. Терминалы уже действуют в 380 автобусах, в остальных в настоящее время завершается перепрограммирование у оператора системы.

Сегодня оплатить проезд с помощью банковской карты или мобильного устройства могут пассажиры всех автобусов, курсирующих по маршрутам №№ 5, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 22 23, 25, 52, 26, 30, 33, 3, 37, 38. Автобусы других направлений обеспечены терминалами почти на 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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