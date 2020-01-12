2020-01-12T08:27:20+03:00
Происшествия

Кража в офисе: жительница Томской области утащила с работы 21 тысячу рублей

Теперь ей грозит 5 лет заключения
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В дежурную часть полиции города Северска поступило заявление о хищении денежных средств из офиса. Как сообщили в УМВД по Томской области, подозреваемая уже установлена. Ей оказалась 34-летняя местная жительница.

По предварительной информации, женщина, являясь сотрудником данной организации, похитила около 21 тысячи рублей.

В настоящее время следственный отдел УМВД России по ЗАТО Северск возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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