Кража в офисе: жительница Томской области утащила с работы 21 тысячу рублей
Теперь ей грозит 5 лет заключения
фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В дежурную часть полиции города Северска поступило заявление о хищении денежных средств из офиса. Как сообщили в УМВД по Томской области, подозреваемая уже установлена. Ей оказалась 34-летняя местная жительница.
По предварительной информации, женщина, являясь сотрудником данной организации, похитила около 21 тысячи рублей.
В настоящее время следственный отдел УМВД России по ЗАТО Северск возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU