Кража в офисе: жительница Томской области утащила с работы 21 тысячу рублей

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:27:20+03:00

Теперь ей грозит 5 лет заключения

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В дежурную часть полиции города Северска поступило заявление о хищении денежных средств из офиса. Как сообщили в УМВД по Томской области, подозреваемая уже установлена. Ей оказалась 34-летняя местная жительница.

По предварительной информации, женщина, являясь сотрудником данной организации, похитила около 21 тысячи рублей.

В настоящее время следственный отдел УМВД России по ЗАТО Северск возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU