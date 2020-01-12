Томский прибор для лечения обморожений показали на Первом канале

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:12:12+03:00

Елена Малышева опробовала его в действии на пациенте

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В эфире программы «Жить здорово» профессор ТГУ Григорий Дунаевский и доктор медицинских наук, профессор Евгений Гаврилин рассказали о разработанном в ТГУ методе и приборе для лечения обмороженных конечностей.

На данный момент это единственное в мире устройство, созданное для лечения глубоких обморожений.

Напомним, радиофизики ТГУ разработали метод лечения обмороженных конечностей с помощью слабого СВЧ-излучения и создали установку для использования метода. Учёные сделали СВЧ-излучение более равномерным, чтобы переохлажденная конечность одинаково прогревалась по всей поверхности. Также они предложили одновременно с СВЧ-прогревом принудительно охлаждать верхний слой кожи, чтобы сначала раскрывались глубинные сосуды, а уже затем — поверхностные. Эта методика помогает избежать ампутации.

За время тестирования прибора в Томске им воспользовались пять пациентов, все случаи – с благоприятным исходом. Посмотреть видео можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU