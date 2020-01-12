Программа «Земский учитель» стартовала в Томской области 10 января

12 Янв. 2020 2020-01-12T07:56:45+03:00

Стать «земским учителем» смогут педагоги в возрасте не старше 55 лет. Фото: из открытых источников

На трудоустройство в сельских школах 19 педагогов могут получить по миллиону рублей

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В январе 2020 года по всей России, в том числе и в Томской области, стартует программа «Земский учитель». Предполагается, что она позволит привлечь в сельскую местность специалистов, как молодых, так и со стажем, повысить престиж и привлекательность профессии учителя.

Сформирован перечень вакансий учителей, при замещении должностей которых предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 млн).

В Томской области в текущем году по программе «Земский учитель» можно трудоустроиться в школы всех сельских районов, а также городов Кедровый и Стрежевой. Вакансии опубликованы на общероссийском сайте «Земский учитель»: https://zemteacher.edu.ru/

Основные требования к кандидатам – наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям и профессиональным стандартам, а также возраст до 55 лет включительно.

Обязательным условием для участников программы является дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются в Томском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования до 15 апреля 2020 года. Дополнительная информация: 8 (3822) 90-20-43 (Плотникова Наталья Николаевна).

ИСТОЧНИК KP.RU