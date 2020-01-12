2020-01-12T07:53:54+03:00
Недвижимость

Коммунальные службы Томска в выходные дни должны работать в усиленном режиме

Задача номер один – расчистить снег с дорог и вывезти уже скопившийся
Антонина Ленская
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По словам мэра, в графиках уборки и вывоза снега учитываются обращения жителей Томска.По словам мэра, в графиках уборки и вывоза снега учитываются обращения жителей Томска.Фото: из открытых источников
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На селекторном совещании мэр Томска Иван Кляйн поставил перед профильными подразделениями и районными администрации задачу усилить уборку внутриквартальных и дворовых территорий. Контролировать работу поручено главам районов и заместителю мэра по благоустройству Вячеславу Черноусу.

Согласно прогнозам синоптиков, в субботу-воскресенье ожидается небольшой снег. По словам градоначальника, своевременно расчистить его с дорог и вывезти уже скопившийся – задача для коммунальщиков номер один на ближайшие дни. «Томичи должны свободно выезжать из дворов, парковать автомобили у обочин и свободно передвигаться по пешеходным переходам и тротуарам. В задании для подрядчиков должны быть учтены обращения томичей, которые мы получаем из разных источников и анализируем, – заявил Иван Кляйн. – Районам выделено достаточно средств на уборку внутриквартальных проездов, добавлено финансирование на вывоз снега с улиц 2-й и 3-й категории.

Как сообщила пресс-служба мэрии, районные администрации сформировали для подрядчиков задание на уборку снега в выходные дни. В частности, бригады должны расчистить проезды в мкр. 3-й и 4-й Каштак (от ул. Интернационалистов до ул. Ф. Мюнниха, от ул. Ф. Мюнниха до ул. Смирнова), на ул. Парковой, в частном секторе в районе вокзала

Томск-II, в пос. Росинка и Хромовка, на ул. Красногвардейской, Таврической, в мкр. Мокрушинский, в квартале, ограниченном ул. Красноармейской, Усова, Елизаровых.

Также подрядчикам предстоит привести в порядок парковку вдоль здания по пр. Фрунзе, 98/1, со стороны ул. Новгородской, проезды от ул. Киевской, 59, до ул. Тверской, от ул. Никитина вдоль дома по ул. Лебедева, 39, парковку у Сквера студенческих отрядов по ул. Красноармейской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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