2020-01-12T07:49:46+03:00
Авто

«Экспериментальный километр»: дорожники исследуют автотрассу в Томском районе

Специалисты ТГАСУ проведут мониторинг и разработают новые технологии ремонта
Антонина Ленская
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Фото: пресс-служба Томского государственного архитектурно-строительного университета.Фото: пресс-служба Томского государственного архитектурно-строительного университета.Фото: из открытых источников
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Специалисты дорожно-строительного факультета ТГАСУ побывали на участках автодороги, которые входят в так называемый «экспериментальный километр». Их целью стала фиксация неравномерности поднятия поверхности дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Томский государственный архитектурно-строительный университет и ОГКУ «Томскавтодор» заключили контракт на мониторинг прочности дорожных одежд, а также разработку инновационных технологий ремонта. Выбранный для исследования участок находится на дороге Лучаново – Стеклозавод (Томский район), которая была построена в 1980-е годы. Как и большая часть автомобильных дорог региона, построенных в то же время, она находится не в лучшем состоянии. В университете этот отрезок трассы называют «экспериментальный километр».

Минувшим летом специалисты ДСФ составили паспорт дороги, провели обследование экспериментальных участков и штамповые испытания дорожных конструкций, а также отбор проб грунтов земляного полотна.

Помимо этого были оборудованы посты для наблюдения за неравномерностью деформаций дорожного покрытия: ученые установили мерзлотные репера и промаркировали створы на асфальтобетонном покрытии.

Как пояснили в пресс-службе ТГАСУ, задача в зимнее время – наблюдение за неравномерностью поднятия поверхности дорожного покрытия. Для проведения следующего этапа работ на «экспериментальном километре» сейчас идет закупка необходимых датчиков температуры и влажности грунтов земляного полотна. В летний период приборы будут установлены на экспериментальных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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