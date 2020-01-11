Мужчина с топором напал на томский пункт приема металла
Мужчина напал на томский пункт приема металла.С топором ворвался в помещение
В пункт приема металла ворвался мужчина с топором. С этим орудием он напал на сотрудников точки.
"Топор принимаете? - спросил он и тут же набросился с ним на приемщика, сидящего за столом.
Видеозапись с камер наблюдения появилась в соцсетях.
На видео заметно, как в помещение заходит мужчина с топором и сходу кидается на приемщика, пытаясь его ранить. Мужчине удается увернуться и отобрать топор, после чего налетчик спешно скрывается.
Неизвестно, что послужило причиной нападения. По предположению пользователей соцсетей, возможно, это была неудачная попытка ограбления.
Видео: Всеверске.инфо
ИСТОЧНИК KP.RU