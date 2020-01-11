Мужчина с топором напал на томский пункт приема металла

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:59:05+03:00

Мужчина напал на томский пункт приема металла. С топором ворвался в помещение

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В пункт приема металла ворвался мужчина с топором. С этим орудием он напал на сотрудников точки.

"Топор принимаете? - спросил он и тут же набросился с ним на приемщика, сидящего за столом.

Видеозапись с камер наблюдения появилась в соцсетях.

На видео заметно, как в помещение заходит мужчина с топором и сходу кидается на приемщика, пытаясь его ранить. Мужчине удается увернуться и отобрать топор, после чего налетчик спешно скрывается.

Неизвестно, что послужило причиной нападения. По предположению пользователей соцсетей, возможно, это была неудачная попытка ограбления.

Видео: Всеверске.инфо

ИСТОЧНИК KP.RU