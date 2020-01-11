В томском нефтеграде в подъезд выбросили летучую мышь

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:45:16+03:00

Сначала это был подарок, а затем ненужный "символ года"

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В столице нефтяников, городе Стрежевом кому-то на Новый год подарили летучую мышь. Однако после того, как радость праздничных выходных сменилась грустью рабочих будней, зверек оказался не нужен и его выбросили в подъезд дома обычной пятиэтажки.

Там, по словам соседей, он оправилсяь покорять пространство в поисках еды и укромного места.

Бедолагу запечатлили неравнодушные стрежевчане. Фотографии появились в аккаунте @strezhevoy_today в Инстаграм.

"Давно подмечено, что каждый новый год приносит огромные прибыли зоосалонам, но не думали, что до такой степени абсурда дойдет", - сопроводили фото таким текстом люди, нашедшие летучую мышь.

ИСТОЧНИК KP.RU