В томском нефтеграде в подъезд выбросили летучую мышь
В столице нефтяников, городе Стрежевом кому-то на Новый год подарили летучую мышь. Однако после того, как радость праздничных выходных сменилась грустью рабочих будней, зверек оказался не нужен и его выбросили в подъезд дома обычной пятиэтажки.
Там, по словам соседей, он оправилсяь покорять пространство в поисках еды и укромного места.
Бедолагу запечатлили неравнодушные стрежевчане. Фотографии появились в аккаунте @strezhevoy_today в Инстаграм.
"Давно подмечено, что каждый новый год приносит огромные прибыли зоосалонам, но не думали, что до такой степени абсурда дойдет", - сопроводили фото таким текстом люди, нашедшие летучую мышь.
фото: @strezhevoy_todayФото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU