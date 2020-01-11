Томичка засветилась в британской газете Financial Times

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:27:48+03:00

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Financial Times выпустила интересный материал про молодых россиян, всю жизнь проживших при одном политическом лидере (Putin generation) и их взгляду на внутренюю политику страны.

Так, девушка из Томска, студентка Ирина, 19 лет, считает, что обсуждать политику лучше даже не пытаться.

«Многие люди критикуют, но никто ничего не делает...Менталитет таков, что все чем-то обязаны, но как личность вы ничего не хотите делать. Они думают: "Что я могу сделать один? Что я могу изменить сам?" – Значит, они сдаются.Если вы находитесь на вечеринке, то считается странным, если вы пытаетесь обсуждать политику. Это действительно странно, поэтому мы даже не пытаемся. Я слишком молода, чтобы решать проблемы. У меня есть свои проблемы.Я думаю, протестовать – это хорошо, это демократия, но когда силовые органы подавляют эти протесты, это тоже хорошо. Если нет подавления, тогда будет хаос. Итак, две стороны одной монеты».Также в материале приведены мнения молодёжи из других регионов России.

В целом смысл статьи примерно такой: есть некоторые вещи в стране, которые молодое поколение хочет изменить, но неконкурентная политическая система отстранила (оттолкнула) молодёжь от политики, сделав её аполитичной.

ИСТОЧНИК KP.RU