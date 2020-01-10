Губернатору представили нового прокурора Томской области

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:23:40+03:00

Александр Семенов был назначен на эту должность в конце декабря

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Сегодня, 10 января, заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин представил губернатору Сергею Жвачкину нового прокурора Томской области Александра Семенова. На эту должность он назначен 25 декабря 2019 года указом президента РФ Владимира Путина.

Глава региона рассказал новому прокурору об особенностях Томской области как научно-образовательного центра и студенческой столицы России, о развитии инновационной экономики и высокотехнологичного промышленного производства. «Мы с вами делаем общее дело – стоим на страже закона и порядка. И задача у нас одна – работать на благо людей. Добро пожаловать к нам в Сибирь», – сказал губернатор Сергей Жвачкин, пожелав Александру Семенову успехов в службе.

Участие в официальном представлении также принял заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Как ранее сообщалось, Александр Николаевич Семенов родился в 1960 году в Воронежской области, окончил государственный университет по специальности «правоведение».

Службу в воронежских органах прокуратуры проходил с 1986-го по 2005 года, затем недолгое время работал в управлении Федеральной службы судебных приставов. Вскоре был назначен на должность начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства, а в конце 2007 года – заместителем прокурора Воронежской области. Позже трудился в управлении Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому федеральному округу. Имеет многочисленные награды и поощрения.

ИСТОЧНИК KP.RU