Учитель из томского села стала победителем Всероссийского педагогического конкурса
Учитель английского языка Бакчарской средней общеобразовательной школы Елена Таскаева стала победителем Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании – 2019». Автор представила на суд жюри работу по теме «Новый взгляд на технологии» (New Vision on Technology).
Как отмечают в областном департаменте общего образования, Елена Михайловна – талантливый, инициативный педагог, активный руководитель проблемно-творческих групп федеральных инновационных площадок ТОИПКРО, Ассоциации учителей иностранных языков по международным проектам и интерактивному обучению.
В конкурсе «Мои инновации в образовании – 2019» приняли участие учителя общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели СПО, работники органов управления образованием из 46 регионов РФ.
Всего на конкурс поступило 593 работы: каждый участник показал свое профессиональное мастерство, поделился опытом, инновационными методами организации педагогической работы,
собственными методическими находками и наработками.
ИСТОЧНИК KP.RU