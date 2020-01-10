Учитель из томского села стала победителем Всероссийского педагогического конкурса

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:21:19+03:00

Педагог из Бакчара Елена Таскаева приглашена на церемонию награждения, которая пройдет в Москве в феврале. Фото: из открытых источников

Елена Таскаева представила на суд жюри работу по теме «Новый взгляд на технологии»

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Учитель английского языка Бакчарской средней общеобразовательной школы Елена Таскаева стала победителем Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании – 2019». Автор представила на суд жюри работу по теме «Новый взгляд на технологии» (New Vision on Technology).

Как отмечают в областном департаменте общего образования, Елена Михайловна – талантливый, инициативный педагог, активный руководитель проблемно-творческих групп федеральных инновационных площадок ТОИПКРО, Ассоциации учителей иностранных языков по международным проектам и интерактивному обучению.

В конкурсе «Мои инновации в образовании – 2019» приняли участие учителя общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели СПО, работники органов управления образованием из 46 регионов РФ.

Всего на конкурс поступило 593 работы: каждый участник показал свое профессиональное мастерство, поделился опытом, инновационными методами организации педагогической работы,

собственными методическими находками и наработками.

ИСТОЧНИК KP.RU