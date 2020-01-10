2020-01-10T11:21:19+03:00
Общество

Учитель из томского села стала победителем Всероссийского педагогического конкурса

Елена Таскаева представила на суд жюри работу по теме «Новый взгляд на технологии»
Антонина Ленская
Поделиться:
Педагог из Бакчара Елена Таскаева приглашена на церемонию награждения, которая пройдет в Москве в феврале.Педагог из Бакчара Елена Таскаева приглашена на церемонию награждения, которая пройдет в Москве в феврале.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Учитель английского языка Бакчарской средней общеобразовательной школы Елена Таскаева стала победителем Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании – 2019». Автор представила на суд жюри работу по теме «Новый взгляд на технологии» (New Vision on Technology).

Как отмечают в областном департаменте общего образования, Елена Михайловна – талантливый, инициативный педагог, активный руководитель проблемно-творческих групп федеральных инновационных площадок ТОИПКРО, Ассоциации учителей иностранных языков по международным проектам и интерактивному обучению.

В конкурсе «Мои инновации в образовании – 2019» приняли участие учителя общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели СПО, работники органов управления образованием из 46 регионов РФ.

Всего на конкурс поступило 593 работы: каждый участник показал свое профессиональное мастерство, поделился опытом, инновационными методами организации педагогической работы,

собственными методическими находками и наработками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За отказ платить алименты житель Томской области отправился за решетку на 8 месяцев
Объявлен сбор вещей для погорельцев из томского села
Томичи заняли первое место по количество медалей на соревнованиях по фристайлу
Колледжи Томской области создают цифровую образовательную среду
Бездомных томичей накормили горячим обедом в Рождество
Томских маршрутчиков будут штрафовать за отсутствие системы безналичного расчета
Кража в офисе: жительница Томской области утащила с работы 21 тысячу рублей
Томский прибор для лечения обморожений показали на Первом канале
Программа «Земский учитель» стартовала в Томской области 10 января
Коммунальные службы Томска в выходные дни должны работать в усиленном режиме
«Экспериментальный километр»: дорожники исследуют автотрассу в Томском районе
Мужчина с топором напал на томский пункт приема металла
В томском нефтеграде в подъезд выбросили летучую мышь
Томичка засветилась в британской газете Financial Times
Губернатору представили нового прокурора Томской области
Учитель из томского села стала победителем Всероссийского педагогического конкурса
Губернатор Томской области подвел спортивные итоги минувшего года
Бывший главный судебный пристав Томской области предстанет перед судом
Томские полицейские спасли семью на трассе
В Томский областной онкодиспансер поступило оборудование экспертного класса
Томскстат проведет выборочное наблюдение доходов населения
Аспирантка Томского госуниверситета разрабатывает технологию переработки пластика
Полномочия по управлению ОЭЗ «Томск» окончательно переданы региону
Томичи требуют вернуть маршрутку до ТЦ «Изумрудный город»
Многодетные семьи в Томской области смогут шире использовать материнский капитал
Жена оплатила долги мужа в Томске, чтобы продать квартиру
В Томской области открыто два новых и модернизировано 23 почтовых отделения