2020-01-10T11:04:16+03:00
Спорт

Губернатор Томской области подвел спортивные итоги минувшего года

Сергей Жвачкин встретился с победителями и призерами международных первенств
Антонина Ленская
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Фото: пресс-служба администрации Томской области.Фото: пресс-служба администрации Томской области.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 10 января, губернатор Сергей Жвачкин встретился в администрации региона с томскими спортсменами – победителями и призерами чемпионатов и первенств мира и Европы 2019 года.

В прошлом году 15 томских спортсменов одержали победы в мировых чемпионатах, еще один стал призером, сообщает пресс-служба обладминистрации. Шестеро победили в европейских первенствах, пятеро поднялись на пьедестал почета. Четыре томских керлингиста стали серебряными призерами Сурдолимпийских игр. Наилучшие успехи томичи показали в гиревом спорте, дзюдо, кикбоксинге, карате-киокусинкай, лыжных гонках, подводном спорте, самбо и керлинге.

– Именно вы подаете всем пример здорового образа жизни, демонстрируете волю к победе. И, конечно, этот пример должен быть заразителен. Потому что если наши люди будут здоровыми, будут ставить цели и стремиться к результату, значит, мы будем ставить рекорды не только в спорте, но и в экономике, и в других сферах нашей жизни,-

подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин, обращаясь к спортсменам.

Отметим, что на декабрьском собрании Законодательной Думы депутаты поддержали предложение губернатора приравнять в Томской области паралимпийцев и сурдолимпийцев к победителям и призерам Олимпийских игр. «Это значит, что каждый из серебряных медалистов Сурдолимпийских игр получит бюджетную поддержку на улучшение жилищных условий. С чем я вас и поздравляю!», – сказал Сергей Жвачкин, награждая керлингистов.

Глава региона вручил победителям и призерам международных состязаний благодарственные письма, а затем обсудил с участниками встречи ближайшие планы развития массового и профессионального спорта. В частности, сообщил о выходе на финальный этап подготовки к чемпионату мира по плаванию в ластах, который в июле пройдет в Томске, в центре водных видов спорта «Звездный». Сергей Анатольевич отметил: «Соревнований такого уровня за всю историю нашей области не было никогда. И мы будем развивать профессиональный спорт и дальше. Воспитывая звезд, проводя международные первенства, мы вовлекаем в здоровый образ жизни больше людей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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