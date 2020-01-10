Бывший главный судебный пристав Томской области предстанет перед судом

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:04:16+03:00

В настоящий момент обвиняемый содержится под домашним арестом. Фото: из открытых источников

Его обвиняют в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями

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Дело Ивана Конгарова, экс-руководителя регионального УФССП рассмотрит суд. Следственный комитет по Томской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ, в марте 2019 года по статьям 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства)

По версии следствия, Конгаров с января 2018 года по март 2019 года, используя свое служебное положение, давал подчиненным сотрудникам указания о подготовке приказов о премировании сотрудников УФССП по Томской области с последующим получением у них необоснованно начисленных премий,

которые в дальнейшем передавались ему и были использованы им на личные нужды.

Таким образом, он присвоил более 1 миллиона 120 тысяч рублей, выделенных региональной службе судебных приставов из федерального бюджета.

Помимо этого, у него были оплачиваемые «прогулы» по работе и фиктивные командировки.

В настоящий момент обвиняемый содержится под домашним арестом, виновным себя он не признал.

В ходе следствия допрошено более 50 свидетелей, наложен арест на имущество обвиняемого. Объем материалов уголовного дела составил 17 томов.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU