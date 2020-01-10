2020-01-10T12:04:16+03:00
Происшествия

Бывший главный судебный пристав Томской области предстанет перед судом

Его обвиняют в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
В настоящий момент обвиняемый содержится под домашним арестом.В настоящий момент обвиняемый содержится под домашним арестом.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Дело Ивана Конгарова, экс-руководителя регионального УФССП рассмотрит суд. Следственный комитет по Томской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ, в марте 2019 года по статьям 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства)

По версии следствия, Конгаров с января 2018 года по март 2019 года, используя свое служебное положение, давал подчиненным сотрудникам указания о подготовке приказов о премировании сотрудников УФССП по Томской области с последующим получением у них необоснованно начисленных премий,

которые в дальнейшем передавались ему и были использованы им на личные нужды.

Таким образом, он присвоил более 1 миллиона 120 тысяч рублей, выделенных региональной службе судебных приставов из федерального бюджета.

Помимо этого, у него были оплачиваемые «прогулы» по работе и фиктивные командировки.

В настоящий момент обвиняемый содержится под домашним арестом, виновным себя он не признал.

В ходе следствия допрошено более 50 свидетелей, наложен арест на имущество обвиняемого. Объем материалов уголовного дела составил 17 томов.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За отказ платить алименты житель Томской области отправился за решетку на 8 месяцев
Объявлен сбор вещей для погорельцев из томского села
Томичи заняли первое место по количество медалей на соревнованиях по фристайлу
Колледжи Томской области создают цифровую образовательную среду
Бездомных томичей накормили горячим обедом в Рождество
Томских маршрутчиков будут штрафовать за отсутствие системы безналичного расчета
Кража в офисе: жительница Томской области утащила с работы 21 тысячу рублей
Томский прибор для лечения обморожений показали на Первом канале
Программа «Земский учитель» стартовала в Томской области 10 января
Коммунальные службы Томска в выходные дни должны работать в усиленном режиме
«Экспериментальный километр»: дорожники исследуют автотрассу в Томском районе
Мужчина с топором напал на томский пункт приема металла
В томском нефтеграде в подъезд выбросили летучую мышь
Томичка засветилась в британской газете Financial Times
Губернатору представили нового прокурора Томской области
Учитель из томского села стала победителем Всероссийского педагогического конкурса
Губернатор Томской области подвел спортивные итоги минувшего года
Бывший главный судебный пристав Томской области предстанет перед судом
Томские полицейские спасли семью на трассе
В Томский областной онкодиспансер поступило оборудование экспертного класса
Томскстат проведет выборочное наблюдение доходов населения
Аспирантка Томского госуниверситета разрабатывает технологию переработки пластика
Полномочия по управлению ОЭЗ «Томск» окончательно переданы региону
Томичи требуют вернуть маршрутку до ТЦ «Изумрудный город»
Многодетные семьи в Томской области смогут шире использовать материнский капитал
Жена оплатила долги мужа в Томске, чтобы продать квартиру
В Томской области открыто два новых и модернизировано 23 почтовых отделения