Томские полицейские спасли семью на трассе

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:31:01+03:00

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В январские выходные асиновский наряд ДПС в составе старшего инспектора Николая Минакова и инспектора Алексея Вышегородцева нес службу на автодороге Камаевка – Асино – Первомайское.

На 31-ом километре трассы инспекторы увидели стоящий на обочине автомобиль, в котором находились люди. Полицейские решили узнать причину остановки. В иномарке сидели муж, жена и двое малолетних детей.

Супруга рассказала, что ее мужу внезапно стало плохо, но он успел остановить автомобиль на обочине. Затем они вызвали «скорую помощь». Оценив ситуацию, полицейские решили незамедлительно доставить мужчину в Асиновскую районную больницу на патрульном автомобиле. Николай Минаков повез водителя в город Асино, откуда навстречу уже ехала карета «скорой помощи».

Чтобы пассажиры не замерзли, Алексей Вышегородцев доставил женщину с детьми в ближайшее кафе. А потом вернулся к автомобилю и остался дожидаться водителя, который заберет машину с трассы.

Когда за автомобилем приехал родственник водителя, инспекторы ДПС продолжили нести службу.

ИСТОЧНИК KP.RU