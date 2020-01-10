2020-01-10T10:04:21+03:00
Здоровье

В Томский областной онкодиспансер поступило оборудование экспертного класса

Средства на его приобретение выделены по нацпроекту «Здравоохранение»
Антонина Ленская
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Современная медицинская техника делает процедуру обследования более комфортной для пациентов.Современная медицинская техника делает процедуру обследования более комфортной для пациентов.Фото: из открытых источников
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В Томском областном онкологическом диспансере (ТООД) установлены два маммографических комплекса и телеуправляемый рентгеновский аппарат. Стоимость оборудования превышает 74 млн рублей, средства выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Все оборудование экспертного класса. Рентгеновский аппарат позволяет проводить исследования больших анатомических областей (брюшной полости, таза), а также дает возможность обследовать пациентов в тяжелом состоянии, детей и пожилых людей, - сообщила главный врач ТООД Софья Мазеина.

В областном онкодиспансере также установлены два рентгеновских маммографических комплекса с томосинтезом «Маммо-5МТ». Это первый российский цифровой маммограф, обеспечивающий высококачественное рентгеновское изображение, необходимое для точной диагностики и выявления ранних стадий рака молочной железы.

По данным обладминистрации, в течение 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Томский онкологический диспансер поступило 28 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, на приобретение которого из федерального бюджета направлено более 223 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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