2020-01-10T09:46:07+03:00
Общество

Томскстат проведет выборочное наблюдение доходов населения

Опрос жителей области будет проходить с 18 по 31 января
Антонина Ленская
Поделиться:
Интервьюер обязан предъявить удостоверение, подписанное руководителем Росстата и заверенное печатью.Интервьюер обязан предъявить удостоверение, подписанное руководителем Росстата и заверенное печатью.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области информирует о проведении выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2020 году. Опросы домохозяйств будут проводиться в период с 18 по 31 января.

Такое наблюдение необходимо для получения официальной статинформации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей. Также исследуются тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участие семей в соцпрограммах, пенсионном и медицинском страховании, материальное и социальное обеспечение малоимущих семей.

Выборочный опрос населения будет организован в городах Томск, Северск, Стрежевой, Асино, Колпашево, в райцентрах Белый Яр, Каргасок, Кривошеино, Кожевниково и в населенных пунктах: Тогур (Колпашевский район),

Беляй (Первомайский район), Соколовка (Молчановский район), Моряковский Затон (Томский район), Светлый (город Томск).

Обследование граждан проводится путем обхода квартир и домов интервьюерами, подготовленными Томскстатом. При посещении они обязаны предъявить удостоверение, подписанное руководителем Росстата и заверенное печатью.

Конфиденциальность сообщенных сведений гарантируется федеральным законом о статистике. Данные будут обезличены, а результаты обследования опубликованы в обобщенном виде. Контактный телефон Федеральной службы госстатистики по Томской области: 8 (3822) 52-73-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За отказ платить алименты житель Томской области отправился за решетку на 8 месяцев
Объявлен сбор вещей для погорельцев из томского села
Томичи заняли первое место по количество медалей на соревнованиях по фристайлу
Колледжи Томской области создают цифровую образовательную среду
Бездомных томичей накормили горячим обедом в Рождество
Томских маршрутчиков будут штрафовать за отсутствие системы безналичного расчета
Кража в офисе: жительница Томской области утащила с работы 21 тысячу рублей
Томский прибор для лечения обморожений показали на Первом канале
Программа «Земский учитель» стартовала в Томской области 10 января
Коммунальные службы Томска в выходные дни должны работать в усиленном режиме
«Экспериментальный километр»: дорожники исследуют автотрассу в Томском районе
Мужчина с топором напал на томский пункт приема металла
В томском нефтеграде в подъезд выбросили летучую мышь
Томичка засветилась в британской газете Financial Times
Губернатору представили нового прокурора Томской области
Учитель из томского села стала победителем Всероссийского педагогического конкурса
Губернатор Томской области подвел спортивные итоги минувшего года
Бывший главный судебный пристав Томской области предстанет перед судом
Томские полицейские спасли семью на трассе
В Томский областной онкодиспансер поступило оборудование экспертного класса
Томскстат проведет выборочное наблюдение доходов населения
Аспирантка Томского госуниверситета разрабатывает технологию переработки пластика
Полномочия по управлению ОЭЗ «Томск» окончательно переданы региону
Томичи требуют вернуть маршрутку до ТЦ «Изумрудный город»
Многодетные семьи в Томской области смогут шире использовать материнский капитал
Жена оплатила долги мужа в Томске, чтобы продать квартиру
В Томской области открыто два новых и модернизировано 23 почтовых отделения