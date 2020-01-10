Томскстат проведет выборочное наблюдение доходов населения

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:46:07+03:00

Опрос жителей области будет проходить с 18 по 31 января

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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области информирует о проведении выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2020 году. Опросы домохозяйств будут проводиться в период с 18 по 31 января.

Такое наблюдение необходимо для получения официальной статинформации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей. Также исследуются тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участие семей в соцпрограммах, пенсионном и медицинском страховании, материальное и социальное обеспечение малоимущих семей.

Выборочный опрос населения будет организован в городах Томск, Северск, Стрежевой, Асино, Колпашево, в райцентрах Белый Яр, Каргасок, Кривошеино, Кожевниково и в населенных пунктах: Тогур (Колпашевский район),

Беляй (Первомайский район), Соколовка (Молчановский район), Моряковский Затон (Томский район), Светлый (город Томск).

Обследование граждан проводится путем обхода квартир и домов интервьюерами, подготовленными Томскстатом. При посещении они обязаны предъявить удостоверение, подписанное руководителем Росстата и заверенное печатью.

Конфиденциальность сообщенных сведений гарантируется федеральным законом о статистике. Данные будут обезличены, а результаты обследования опубликованы в обобщенном виде. Контактный телефон Федеральной службы госстатистики по Томской области: 8 (3822) 52-73-20.

ИСТОЧНИК KP.RU