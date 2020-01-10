Аспирантка Томского госуниверситета разрабатывает технологию переработки пластика

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:08:24+03:00

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Аспирантка физико-технического факультета ТГУ Яна Дубкова победила в конкурсе «УМНИК», объявленном Фондом содействия инновациям. На реализацию проекта «Разработка технологии переработки пластика в высокотехнологичные порошки карбида титана» она получит 500 тысяч рублей.

Как поясняют в пресс-службе ТГУ, карбид титана востребован во многих сферах ввиду его высоких физико-механических характеристик: из него изготавливают фильтры, абразивные пасты и прочее. В технологии, которую предлагает томская аспирантка, используются пластиковые отходы.

- Во время обучения в аспирантуре благодаря своему научному руководителю, кроме всего прочего, я узнала об основах синтеза материалов путем горения, а именно, самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Это и легло в основу проекта, поданного на конкурс «УМНИК», - рассказала Яна Дубкова. - Чтобы идея не была голословной, мы попробовали, проверили - получилось. Стало понятно, что нужно воплощать ее в жизнь.

По новой технологии можно будет получать порошки карбида титана, не применяя сложные и ресурсоемкие технологические этапы. При этом используется практически любой пластик: он упрощает процесс получения материала и позволяет добиться высокого качества получаемого порошка. Таким образом, эта технология помогает, в том числе, перерабатывать пластиковые отходы.

Первый транш, который аспирантка ФТФ получит на свою разработку, составит 200 тысяч рублей. Во второй год при условии выполнения заявленных работ фонд выплачивает оставшуюся часть суммы.

Добавим, что в нынешнем году в число победителей по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям вошли 11 молодых ученых из ТГУ. Они получат по 500 тысяч рублей на разработку собственных проектов в области цифровых технологий, а также новых материалов и приборов.

ИСТОЧНИК KP.RU