Полномочия по управлению ОЭЗ «Томск» окончательно переданы региону

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:58:24+03:00

ОЭЗ «Томск» входит в тройку сильнейших особых зон технико-внедренческого типа по обеспеченности инфраструктурой. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

В январе 2020 года завершился процесс передачи полномочий по управлению особой экономической зоной технико-внедренческого типа «Томск» на региональный уровень.

Передача полномочий по управлению ОЭЗ состоялась в момент заключения соглашения между администрацией Томской области и Минэкономразвития РФ в сентябре 2016 года. После этого начался процесс передачи имущества, созданного на территории ОЭЗ «Томск» за счет федерального финансирования.

Как сообщается на официальном сайте ОЭЗ, минувшим летом была объявлена дополнительная эмиссия акций. В результате на баланс управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» переданы объекты завершенного и незавершенного строительства, а также большая часть денежных средств для завершения строительства недостроенных объектов. С момента передачи акций управляющей компании на региональный уровень окончательно завершена реализация дорожной карты, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 октября 2017 года.

Напомним, что в конце 2019 года ОЭЗ «Томск» была признана одной из инвестиционно привлекательных особых экономических зон России. Доля резидентов с иностранным капиталом составила 15,87 % в общем количестве резидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU