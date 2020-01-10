Томичи требуют вернуть маршрутку до ТЦ «Изумрудный город»

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:29:42+03:00

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Жители города Томска не понимают, почему с нового года исчез автобусный маршрут № 3, на котором так удобно было добираться до крупного торгового центра. С требованием сохранить его горожане не раз обращались в мэрию, но их просьбы не были услышаны.

Центр организации и контроля пассажироперевозок принял на новогодних каникулах 245 жалоб на работу маршруток в Томске, и 57 из них связаны с отменой маршрута до торгового центра «Изумрудный город». Однако, как сообщил руководитель центра Денис Равинский, возвращать их власти не планируют.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Томске заработала новая схема движения маршрутных автобусов. Ряд маршрутов, в том числе № 3, был отменен, а оставшиеся - удлинены и изменены. Цена проезда выросла с 21 до 22 рублей, безналичный расчет так и не заработал в обещанный срок.

«Жалобы возникают у нас в основном по отмене маршрутов до «Изумрудного города» и по большим интервалам движения.

У нас перевозчики изменились у большинства маршрутов, поэтому с интервалами такая ситуация. На данный момент уже на части маршрутов интервалы сократились, мы отрабатываем все моменты по интервалам движения, по расписанию… Я думаю, что в скором времени все наладим», - сказал Равинский.

Добавим, что задать вопросы по поводу работы маршрутного транспорта томичи могут по телефонам: 28-29-05 и 28-29-06 или электронной почте: raspisanie@admin.tomsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU