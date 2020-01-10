2020-01-10T07:58:41+03:00
Общество

Многодетные семьи в Томской области смогут шире использовать материнский капитал

Размер этой социальной выплаты составляет 100 тысяч рублей
Антонина Ленская
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Региональный материнский капитал распространяется только на жителей Томской области.Региональный материнский капитал распространяется только на жителей Томской области.Фото: из открытых источников
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С 1 января 2020 года вступила в силу новая редакция закона, которая расширяет перечень направлений реализации средств регионального материнского капитала. Теперь его можно использовать на содержание подсобного хозяйства и покупку средств реабилитации для детей-инвалидов.

Ранее в Томской области семьи с тремя и более детьми могли использовать региональный маткапитал, в частности, на покупку жилья, в том числе в ипотеку, а также на образование ребенка и его оздоровление.

Напомним, закон, расширяющий список целей, на которые можно потратить средства регионального материнского капитала депутаты приняли единогласно на ноябрьском заседании Законодательной Думы Томской области.

Как уточнили в пресс-службе облдумы, размер регионального материнского капитала составляет 100 тысяч рублей. Такая мера социальной поддержки в Томской области предоставляется многодетным семьям, в которых после 1 июля 2012 года родились (либо были усыновлены) третьи или четвертые дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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