2020-01-10T07:40:28+03:00
Экономика

Жена оплатила долги мужа в Томске, чтобы продать квартиру

Без этого все имущество в Сибири и Сочи было бы арестовано
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Супруга быстро нашла выходСупруга быстро нашла выходФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Опасаясь срыва сделки по продаже недвижимости, томичка погасила долг своего мужа в размере 650 000 рублей. Об этом сообщили в службе судебных приставов региона.

Индивидуальный предприниматель задолжал почти 500 000 рублей по налогам и 120 000 рублей за «коммуналку». Вместе с исполнительским сбором сумма составила 650 000 рублей.

Выяснилось, что гражданин далеко не беден. Он – владелец шести транспортных средств, а также недвижимости, в т.ч. строений в городе Сочи.

«Судебный пристав вынесла запрет в ГИБДД на регистрацию автопарка и в Росреестре – на совершение сделок в отношении недвижимости: квартир и земельных участков в г. Томске, Томском районе и в г. Сочи», - говорится в сообщении на сайте.

Долг вскоре оплатила супруга должника. Она пояснила, что возникла необходимость в продаже одной из квартир, но запрет на регистрацию не давал возможности это сделать. Пришлось рассчитаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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