В Томской области открыто два новых и модернизировано 23 почтовых отделения
В 2019 году Управление федеральной почтовой службы Томской области открыло два новых отделения почтовой связи - в микрорайонах Зеленые Горки (индекс 634030) и Северный Парк (634512).
В 23 отделениях выполнены строительно-ремонтные работы в рамках проекта «Доступная среда» и программы «Комплексные и текущие ремонты». Больше всего почтовых отделений модернизировано в Томском, Асиновском и Северском почтамтах - в общей сложности 18.
Заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов рассказал: «Мы реализовали все запланированное и завершили модернизацию почтовых отделений в срок. Для нас одинаково важно совершенствовать условия труда сотрудников и создавать комфортные условия для клиентов. Мы уделяем пристальное внимание обновлению почтовых отделений не только в городах, но и в деревнях и селах».
В 2020 году планируется открыть новое отделение почтовой связи на улице Льва Толстого, 38/5, в Томске и отремонтировать еще 13 объектов «Почты России».
Фото: Томский филиал ФГУП «Почта России»
ИСТОЧНИК KP.RU