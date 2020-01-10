В Томской области открыто два новых и модернизировано 23 почтовых отделения

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:07:35+03:00

С 2016 года в Томской области отремонтировано более 80 почтовых объектов. Фото: из открытых источников

Комфортные условия для клиентов и сотрудников созданы в городах и селах

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В 2019 году Управление федеральной почтовой службы Томской области открыло два новых отделения почтовой связи - в микрорайонах Зеленые Горки (индекс 634030) и Северный Парк (634512).

В 23 отделениях выполнены строительно-ремонтные работы в рамках проекта «Доступная среда» и программы «Комплексные и текущие ремонты». Больше всего почтовых отделений модернизировано в Томском, Асиновском и Северском почтамтах - в общей сложности 18.

Заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов рассказал: «Мы реализовали все запланированное и завершили модернизацию почтовых отделений в срок. Для нас одинаково важно совершенствовать условия труда сотрудников и создавать комфортные условия для клиентов. Мы уделяем пристальное внимание обновлению почтовых отделений не только в городах, но и в деревнях и селах».

В 2020 году планируется открыть новое отделение почтовой связи на улице Льва Толстого, 38/5, в Томске и отремонтировать еще 13 объектов «Почты России».

Фото: Томский филиал ФГУП «Почта России»

ИСТОЧНИК KP.RU