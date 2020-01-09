Почти 3 млрд рублей получит Томская область на строительство корпуса онкодиспансера

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:17:43+03:00

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Правительство Российской Федерации направит свыше 7,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в Сибирском федеральном округе в 2020-2021 годах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, всего российские регионы в течение ближайших трех лет получат из федерального бюджета около 95 млрд руб. для строительства 53 объектов здравоохранения. «Принятое решение позволит повысить доступность и качество медицинской помощи в субъектах Федерации», - говорится на сайте правительства России.

Наибольшую сумму в СФО получит Томская область: в 2020 году - 957,5 млн руб., в 2021-м - 1,91 млрд руб. Деньги пойдут на строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену для областного онкологического диспансера. Напомним, что строительные работы по возведению этого объекта в Томске начались в апреле минувшего года, плановый срок их окончания - 2021 год.

Подрядчиком выступает ЗАО «Строительное управление ТДСК».

Также значительные средства предусмотрены Новосибирской области: на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса для размещения перинатального центра областной клинической больницы Федерация направит в текущем году 1,84 млрд руб.

Кроме того, в ближайшие два года Кемеровской области будет выделено 963,7 млн руб. на строительство комплекса многопрофильной больницы в Междуреченске. Республика Хакасия получит 736,6 млн руб. на возведение радиологического корпуса клинического онкодиспансера в Абакане. Для Алтайского края в 2020-2021 годах запланировано выделение 644,5 млн руб. на реконструкцию здания туберкулезной больницы № 1 в Новоалтайске. А Республике Алтай достанется 263,4 млн руб., которые пойдут на реконструкцию незавершенного строительства пристройки больницы в Горно-Алтайске.

ИСТОЧНИК KP.RU