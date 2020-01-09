2020-01-09T13:15:18+03:00
Экономика

Прожиточный минимум пенсионера в Томской области больше, чем по России

С 1 января 2020 года вступил в силу закон о региональной социальной доплате к пенсии
Антонина Ленская
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Если пенсия меньше прожиточного минимума, разницу доплатит областной бюджет.Если пенсия меньше прожиточного минимума, разницу доплатит областной бюджет.Фото: из открытых источников
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С 1 января 2020 года вступил в силу закон «О региональной социальной доплате к пенсии на территории Томской области». Соответственно, теперь разницу для неработающих пенсионеров, чей уровень материальной обеспеченности не достигает установленной величины прожиточного минимума, будет доплачивать регион.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2020 год составляет 9 546 рублей, что на 751 рубль больше, чем по Российской Федерации. Значительную часть расходов областной казне компенсирует федеральный бюджет.

На основании прогнозных расчетов право на получение доплат в нашей области получат 28 822 пенсионера. В основном это те, кому назначена пенсия по случаю потери кормильца, а также дети-инвалиды и инвалиды с детства. Для тех, кто впервые воспользуется социальной доплатой к пенсии, необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства.

Для всех остальных на переходный период будет действовать беззаявительный порядок, то есть выплаты в 2020 году продолжатся в автоматическом режиме.

По информации областной Думы, прогнозируемый объем финансового обеспечения расходов на выплаты неработающим пенсионерам социальных доплат к пенсии составит в нынешнем году 821,63 млн рублей (с учетом доставки - 838,2 млн).

ИСТОЧНИК KP.RU

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