Бывшая томичка, синоптик из Новой Зеландии, рассказала, что общего у ее страны и Сибири

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:12:10+03:00

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Героиней выпусков новостей в Австралии стали сотрудники метеослужбы и экологи. Нава Федяева, синоптик и научный коммуникатор Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии рассказала о том, чем опасны лесные пожары.

Сама она родилась в Томске, который покинула в семилетнем возрасте, когда её родители решили эмигрировать из России в Новую Зеландию. На новой родине Нава окончила школу, затем экологический факультет Оклендского университета. В интервью сайту «Сибирь. Реалии» бывшая томичка сообщила о том, что лесные пожары в Сибири и Австралии имеют одну общую причину — глобальное потепление климата.

- Леса горят там каждый год, пожары такого масштаба случились впервые. Причина в том, что мир, в котором мы живем, стал теплее, чем десять или двадцать лет назад. Ещё в конце прошлого века ученые предсказывали такой сценарий. И сейчас мы видим, что прогноз сбывается: в Австралии лесные пожары начались уже в октябре, когда была зафиксирована рекордно высокая температура.

Как вы знаете, в Южном полушарии это середина весны. Раньше такого не происходило. Мир становится более теплым и огнеопасным. – отметила Нава.

Причина в том, что выбросы в атмосферу парниковых газов, в первую очередь углекислого газа и метана происходят регулярно. самый главный фактор по словам синоптика — влияние человеческой деятельности на природу. «Если бы мы этого не делали, пожары все равно бы случались, но не так часто и не в таких масштабах», - считает Федяева.

Ученый добавила, что прошлым летом температура воздуха за Полярным кругом была выше, чем обычно. Именно это вызвало увеличение силы пожаров, как в Сибири, так и в Канаде.

ИСТОЧНИК KP.RU