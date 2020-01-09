2020-01-09T12:51:08+03:00
Происшествия

Томич пытался угнать иномарку, привязав ее к своей машине

Неладное вовремя заметила соседка и сообщила в полицию
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Хитрый план угонщика потерпел фиаскоХитрый план угонщика потерпел фиаскоФото: из открытых источников
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В дежурную часть Ленинского района Томска позвонила местная жительница и рассказала, что во дворе ее дома мужчина пытается угнать автомобиль Kia Rio.

Полицейские выехали на место и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый томич 1989 года рождения.

Во дворе дома на Большой Подгорной с помощью троса он прицепил иномарку к своему автомобилю и попытался отбуксировать ее. Но далеко отъехать не успел, потому что был задержан полицейскими.

На похитителя завели уголовное дело по статье «покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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