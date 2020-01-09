2020-01-09T12:39:40+03:00
Происшествия

В селе Поросино Томского района загорелся коптильный цех

На ликвидацию пожара у спасателей ушло более двух часов
Антонина Ленская
Поделиться:
Люди в пожаре не пострадали, стоимость утраченного имущества не сообщается.Люди в пожаре не пострадали, стоимость утраченного имущества не сообщается.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В среду вечером, 8 января, в селе Поросино Томского района загорелся цех по копчению рыбы. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о загорании производственного помещения поступило на пульт дежурного в 19 час. 39 мин.

Уточняется, что площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Пожарные боролись с огнем более двух часов. В ликвидации пожара было задействовано 28 человек и 7 единиц техники.

В результате в помещении частично обгорели оборудование коптильного цеха, стена и потолок, между крышей и цехом обрушилось перекрытие, а также обгорела обрешетка крыши. Причина пожара пока устанавливается.

Фото: 70.mchs.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 3 млрд рублей получит Томская область на строительство корпуса онкодиспансера
Прожиточный минимум пенсионера в Томской области больше, чем по России
Бывшая томичка, синоптик из Новой Зеландии, рассказала, что общего у ее страны и Сибири
Томич пытался угнать иномарку, привязав ее к своей машине
В селе Поросино Томского района загорелся коптильный цех
Жерар Депардье признался в любви к Томску в программе «Вечерний Ургант»
Художник-мультипликатор из Томска победил в международном фестивале снежных скульптур
Новогодние каникулы для томских медиков прошли в штатном режиме
Для жителей Томской области меняется ставка налога на имущество физических лиц
За новогодние каникулы в томских роддомах появился на свет 171 малыш
В новогодние каникулы энергокомплекс Томской области сработал без сбоев
В 2020 году Томская область направит на ремонт автодорог 527 млн рублей
Жительница Томска Антонина Бирюкова отметила 100-летний юбилей
Томич до смерти избил девушку в Сочи и бросил на обочине
Томички с маленькими детьми смогут пройти курсы и открыть бизнес
Житель Томской области погиб в пожаре на кухне
Жители томского Каштака остались без воды в Рождество
Томские ученые выяснили, от чего зависит прочность самолетов
Томичам напоминают об опасности пожаров в частном секторе в зимнее время
Власти: жители Томской области с редкими заболеваниями будут обеспечены лекарствами