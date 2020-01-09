В селе Поросино Томского района загорелся коптильный цех
В среду вечером, 8 января, в селе Поросино Томского района загорелся цех по копчению рыбы. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о загорании производственного помещения поступило на пульт дежурного в 19 час. 39 мин.
Уточняется, что площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Пожарные боролись с огнем более двух часов. В ликвидации пожара было задействовано 28 человек и 7 единиц техники.
В результате в помещении частично обгорели оборудование коптильного цеха, стена и потолок, между крышей и цехом обрушилось перекрытие, а также обгорела обрешетка крыши. Причина пожара пока устанавливается.
Фото: 70.mchs.gov.ru
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