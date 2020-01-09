2020-01-09T12:15:14+03:00
Общество

Художник-мультипликатор из Томска победил в международном фестивале снежных скульптур

Его работа посвящена 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото с личной страницы Артура Шугурова Вконтактефото с личной страницы Артура Шугурова ВконтактеФото: из открытых источников
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В новогодние каникулы в Новосибирске прошел Фестиваль снежной скульптуры. Мероприятие проводится уже 20 лет в Первомайском сквере в центре города. В этот раз победителем стала команда томского художника Артура Шугурова, посвятившего свою работу победе в Великой Отечественной войне.

Из снежного блока высотой три метра в течение трех дней мастера должны были вырезать композицию. Основными инструментами стали лопаты и пилы.

В 2020 году за победу боролись 15 команд из сибирских и дальневосточных регионов РФ, Москвы, Петербурга, а также Казахстана и Киргизии.

Снежные скульптуры оценивались по трем критериям: техника исполнения, оригинальность и выразительность. В год 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне многие художники решили посвятить свои работы военной тематике. Композиция Артура Шугурова «Дед и внук» представляет собой величественного пожилого фронтовика, по длинной бороде которого, как с горки, катится его внук.

Дед заслоняет ребенка от танков, которые находятся у него за спиной.

фото с личной страницы Артура Шугурова Вконтакте Фото: из открытых источников

фото с личной страницы Артура Шугурова ВконтактеФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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